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Kenan Özer: Bu gole ihtiyacım vardı...
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KENAN ÖZER: BU GOLE İHTİYACIM VARDI...

Kenan Özer: Bu gole ihtiyacım vardı...

Ankaragücü maçın başında 10 kişi kaldığı Erzurum deplasmanından son dakikada Kenan'ın golü ile 3 puanı Ankara'ya getiriyor. Golün ismi Kenan Özer'in yayıncı kuruluşa verdiği açıklama...

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Karşılaşma sonrası Kenan Özer'in yayıncı kuruluşa verdiği açıklamayı Klasspor olarak sizin için derledik...

"Oyuna girerken 10 kişiyiz, öncelikli hedefimiz gol değil, 1 puan iyi dedi. Erzurum altlarda yer alan bir takım. Maç öncesi galip gelip alt tarafla arayı açmak istiyorduk. Ama 10 kişi kaldıktan sonra defansif oynamak zorunda kaldık. Galibiyet kaymağı oldu. 3 puan çok önemliydi, önümüzdeki haftalarda daha özgüvenli olmamızı sağladı. Benim de süper ligde böyle bir gole ihtiyacım vardı. İçgüdüsel olarak ne kadar defansif oynasak da aklım gol atmakta oluyor. Erdem de çok güzel bir asist yaptı. Bu golü zor günlerde her zaman yanımda olan eşime armağan ediyorum…"
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10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...
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Aga
21 Eylül 201823:18
Baskomutan Kenan senin ayaklarin opulurbize cok guzel bir aksam ysattin allah sei bu takimdan ayirmasin.
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