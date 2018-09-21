Kenan Özer: Bu gole ihtiyacım vardı...

Karşılaşma sonrası Kenan Özer'in yayıncı kuruluşa verdiği açıklamayı Klasspor olarak sizin için derledik...

İLİŞKİLİ HABER 10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...

"Oyuna girerken 10 kişiyiz, öncelikli hedefimiz gol değil, 1 puan iyi dedi. Erzurum altlarda yer alan bir takım. Maç öncesi galip gelip alt tarafla arayı açmak istiyorduk. Ama 10 kişi kaldıktan sonra defansif oynamak zorunda kaldık. Galibiyet kaymağı oldu. 3 puan çok önemliydi, önümüzdeki haftalarda daha özgüvenli olmamızı sağladı. Benim de süper ligde böyle bir gole ihtiyacım vardı. İçgüdüsel olarak ne kadar defansif oynasak da aklım gol atmakta oluyor. Erdem de çok güzel bir asist yaptı. Bu golü zor günlerde her zaman yanımda olan eşime armağan ediyorum…"