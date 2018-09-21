10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...

Site Yorumları

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5 GB 22 Eylül 201800:13 Ankaragücü şahane bir galibiyet aldı, sevinçliyiz. Herkesi kutluyorum. Yanlız, Bakary Kone ve El Kabir çok sorumsuz hareketler yapıyorlar. Şimdiden tedbir alınırsa Ankaragücümüz ilk 5 içinde yer alabilir.

4 1957 li 21 Eylül 201823:42 Kazanmak güzel ama gercekleri görelim kaleci hopf ve brica iyiler arasında .her takım erzurum değil gol atamama sorunu olan ve düşmesi kesin gibi bir takımla oynadık başka takımlar 10 -kişi kalmışken golü atar maca 1 puan için çıkıldığı 5 li savunmadan belli böyle gitmez ankaragücü en iyisi 433 oyunu oynar eldeki kadro başka onayamaz.iyi bir santrafor olursa değişir

3 Angaralı 21 Eylül 201823:15 Brıca çok çok isabetl bir transfer iki kişilik oynadı helal olsun.kırmızı ağırdı faul sarı normaldi çünkü aynı topa girdiler.takım çıkanlar girenler iyi mücadele etti helal olsun.çokiyimi oynadık hayır ama 10 kişi nasıl oynar onu gördük.ama yine söylüyorum ara transferde acil bir santrofara ihtiyaç varrrr.cercinin acil takıma katılması lazım

2 Kone klasigi 21 Eylül 201822:56 Yedigimiz tum gollerde nerdeyse tamaminda rolu olan kone bizi sasietmadi. Bu defa macin basinda takimi 10 kisi birakti. Sanki karsimizda barselona varmis gibi beski defansla baslamak bir puana fit oldugunuz anlamina geliyor. Sut 25-2 Orta 50-5 Korner 12-2 istatistiklwre bakinca nasil oynadigimiz daha dogrusu birsey oynamadigimiz oetaya cikiyor. Son dk goluyle nasil 3 puan aldik hepimiz hem sevincliyiz hem saskiniz. Kone elde patlamaya hazir bomba gibi her macta elimizde patliyor. 10 kisi kalmanin da verdigi agir yukle herseye ragmen mucadelwyi birakmayan otuncularimizi cani gonulden kutluyorum. Ama boyle kotu oynayip bir daha puan alamayiz. Bunun da bilincinde olalim. Besli defansla baslarsan mac senin kalebde oynanir ve eninde sonunda golu yersin. Bugun biz sansliydik. Ankaragucumuze badarilar diliyorum