10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...

BB Erzurumspor 0 - MKE Ankaragücü 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz (34' Stephane Acka), Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Emrah Başsan, Gilles Sunu (74' Lennart Thy), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Moussa Kone (27' Özer Hurmacı), Ridge Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Ricardo Faty, Youness Mokhtar (70' Anton Putsila), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma (59' Kenan Özer), Mostapha El Kabir (87' Olanrewaju Kehinde)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum, Tugay Kaan Numanoğlu
Gol: DK 90: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 13: Moussa Kone (BB Erzurumspor), DK 20: Auremir Dos Santos (BB Erzurumspor), DK 21: Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor), DK 75: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 77: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: DK 8: Bakary Kone (MKE Ankaragücü)
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