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10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...
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10 KİŞİ KALDI, MÜCADELEYİ BIRAKMADI. ANKARAGÜCÜ DEPLASMANDA 3 PUANI KAPTI...

10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

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BB Erzurumspor 0 - MKE Ankaragücü 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz (34' Stephane Acka), Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Emrah Başsan, Gilles Sunu (74' Lennart Thy), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Moussa Kone (27' Özer Hurmacı), Ridge Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Ricardo Faty, Youness Mokhtar (70' Anton Putsila), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma (59' Kenan Özer), Mostapha El Kabir (87' Olanrewaju Kehinde)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum, Tugay Kaan Numanoğlu

Gol: DK 90: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 13: Moussa Kone (BB Erzurumspor), DK 20: Auremir Dos Santos (BB Erzurumspor), DK 21: Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor), DK 75: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 77: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: DK 8: Bakary Kone (MKE Ankaragücü)
 

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Moulin maçı taraftarla izledi...
İsmail Kartal: Şuursuzca üstümüze geleceklerini biliyorduk!
Djedje: Hocanın talimatlarına harfiyen uyduk
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Alihan Kubalas: Özel ve büyük bir camiayız
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Kenan Özer: Bu gole ihtiyacım vardı...
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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5
GB
22 Eylül 201800:13
Ankaragücü şahane bir galibiyet aldı, sevinçliyiz. Herkesi kutluyorum. Yanlız, Bakary Kone ve El Kabir çok sorumsuz hareketler yapıyorlar. Şimdiden tedbir alınırsa Ankaragücümüz ilk 5 içinde yer alabilir.
4
1957 li
21 Eylül 201823:42
Kazanmak güzel ama gercekleri görelim kaleci hopf ve brica iyiler arasında .her takım erzurum değil gol atamama sorunu olan ve düşmesi kesin gibi bir takımla oynadık başka takımlar 10 -kişi kalmışken golü atar maca 1 puan için çıkıldığı 5 li savunmadan belli böyle gitmez ankaragücü en iyisi 433 oyunu oynar eldeki kadro başka onayamaz.iyi bir santrafor olursa değişir
3
Angaralı
21 Eylül 201823:15
Brıca çok çok isabetl bir transfer iki kişilik oynadı helal olsun.kırmızı ağırdı faul sarı normaldi çünkü aynı topa girdiler.takım çıkanlar girenler iyi mücadele etti helal olsun.çokiyimi oynadık hayır ama 10 kişi nasıl oynar onu gördük.ama yine söylüyorum ara transferde acil bir santrofara ihtiyaç varrrr.cercinin acil takıma katılması lazım
2
Kone klasigi
21 Eylül 201822:56
Yedigimiz tum gollerde nerdeyse tamaminda rolu olan kone bizi sasietmadi. Bu defa macin basinda takimi 10 kisi birakti. Sanki karsimizda barselona varmis gibi beski defansla baslamak bir puana fit oldugunuz anlamina geliyor. Sut 25-2 Orta 50-5 Korner 12-2 istatistiklwre bakinca nasil oynadigimiz daha dogrusu birsey oynamadigimiz oetaya cikiyor. Son dk goluyle nasil 3 puan aldik hepimiz hem sevincliyiz hem saskiniz. Kone elde patlamaya hazir bomba gibi her macta elimizde patliyor. 10 kisi kalmanin da verdigi agir yukle herseye ragmen mucadelwyi birakmayan otuncularimizi cani gonulden kutluyorum. Ama boyle kotu oynayip bir daha puan alamayiz. Bunun da bilincinde olalim. Besli defansla baslarsan mac senin kalebde oynanir ve eninde sonunda golu yersin. Bugun biz sansliydik. Ankaragucumuze badarilar diliyorum
1
Usta
21 Eylül 201822:15
On kisi kaldik aslanlar gibi mucadele ettik beraberlige raziyken Tuzla macinin efsane futbolcusu Baskomutan Kenaaaaaan sahneye cikti golunu atti tum camiayi mutluluk denizinde kulac atmayi basardi helal osun kalan on kisiye sizin kramponlariniz opulur tabiki insanin zirvesindeki lsmail hocam taaaaaa Erzuruma deplasman yapan muhtesem taraftarimiza...
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