Bursaspor 0 - M.Başakşehir 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (77' Furkan Soyalp), Tunay Torun (67' Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, Stephane Badji, Allano Lima, Diafra Sakho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (63' Marcio Mossoro), Edin Visca (79' Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor (87' Rijad Bajic)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler
Sarı Kartlar: DK 33: Stephane Badji (Bursaspor), DK 56: Soner Aydoğdu (M.Başakşehir), DK 90: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 90: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 90: Marcio Mossoro (M.Başakşehir)
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