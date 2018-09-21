﻿
Bursaspor 0 - M.Başakşehir 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURSASPOR 0 - M.BAŞAKŞEHİR 0

Bursaspor 0 - M.Başakşehir 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

226 Okunma

Bursaspor 0 - M.Başakşehir 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (77' Furkan Soyalp), Tunay Torun (67' Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, Stephane Badji, Allano Lima, Diafra Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (63' Marcio Mossoro), Edin Visca (79' Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor (87' Rijad Bajic)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler

Sarı Kartlar: DK 33: Stephane Badji (Bursaspor), DK 56: Soner Aydoğdu (M.Başakşehir), DK 90: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 90: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 90: Marcio Mossoro (M.Başakşehir)

﻿

Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Çaykur Rizespor 1 - Bursaspor 1
Çaykur Rizespor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0
İşte M.Başakşehir - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
1
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿