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Osmanlıspor 0 - Denizlispor 2
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OSMANLISPOR 0 - DENİZLİSPOR 2

Osmanlıspor 0 - Denizlispor 2

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Osmanlıspor ile Denizlispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.

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Osmanlıspor 0 - Denizlispor 2

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Osmanlıspor ile Denizlispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (46' Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Mertan Caner Öztürk (65' Furkan Özçal), Eric Ayuk Mbu, Beykan Şimşek (46' Magaye Gueye)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Ismail Aissati, Recep Niyaz (75' Muhammet Ertürk), Deniz Vural, Alperen Babacan, Mehmet Akyüz (83' Tonia Tisdell), Ziya Alkurt (90' Gökhan Süzen)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Ali Tuna, Mert Güzenge

Goller: DK 15: Recep Niyaz (Denizlispor), DK 60: Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 40: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 77: Adam Stachowiak (Denizlispor)

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