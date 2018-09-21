Altınordu 0 - Adana Demirspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Kerim Alıcı, Anıl Koç (62' Sefa Yılmaz), Muhammed Mert (84' Recep Yemişci), Alican Özfesli, Oğulcan Ülgün, Berkay Görmez (46' Mehmet Murat Uçar), Serdar Deliktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Jakub Kosecki, Hamidou Traore (66' Herve Kage), Orkan Çınar (56' Berk Yıldız), Erdal Öztürk (90' Emre Nefiz), Pote
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener, Yasin Kol
Gol: DK 9: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 42: Jakub Kosecki (Adana Demirspor), DK 44: Anıl Koç (Altınordu), DK 47: Pote (Adana Demirspor), DK 59: Ali Yaşar (Altınordu), DK 76: Herve Kage (Adana Demirspor), DK 79: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 90: Recep Yemişci (Altınordu)
Kırmızı Kart: DK 90: Herve Kage (Adana Demirspor)
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