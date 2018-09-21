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BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum, Tugay Kaan Numanoğlu

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