BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.