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Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
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BURSASPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Stephane Badjı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleonı, Soner Aydoğdu, Mahmut Tekdemir, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler

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