Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Stephane Badjı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleonı, Soner Aydoğdu, Mahmut Tekdemir, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.