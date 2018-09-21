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Altınordu - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Berkay Görmez, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener, Yasin Kol

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