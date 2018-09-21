Altınordu - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Berkay Görmez, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
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Hakem: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener, Yasin Kol
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