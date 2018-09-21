Osmanlıspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, , Burhan Eşer, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Ali Tuna, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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