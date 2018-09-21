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Ankaragücü, Erzurum karşısında...
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ANKARAGÜCÜ, ERZURUM KARŞISINDA...

Ankaragücü, Erzurum karşısında...

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Maçı Serkan Çınar yönetecek. MKE Ankaragücü geride kalan 5 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarılacivertliler topladıkları 7 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor. 

BüyükşehirBelediye Erzurumspor ise Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.Erzurum temsilcisi 5 maçta, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2 puan ve averajla 17. sırada kaldı.

Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Thomas Heurtaux, Moulin, Kubilay maçta forma giyemeyecekler. 

Sarı-lacivertlilerin maça muhtemel şu 11'le başlaması bekleniyor.

Hopf- Erdem, Yalçın, Alihan, Pinto- Faty, Djedje- Bifouma, İlhan, Mokhtar- El Kabir.

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İSTANBUL'DAN ANKARGUCLU MEHMET
21 Eylül 201814:40
HAYDİ ANKARA GUCUM YENER GELİRSİN İNSALLAH
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