Ankaragücü, Erzurum karşısında...

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Maçı Serkan Çınar yönetecek. MKE Ankaragücü geride kalan 5 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarılacivertliler topladıkları 7 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.
BüyükşehirBelediye Erzurumspor ise Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.Erzurum temsilcisi 5 maçta, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2 puan ve averajla 17. sırada kaldı.
Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Thomas Heurtaux, Moulin, Kubilay maçta forma giyemeyecekler.
Sarı-lacivertlilerin maça muhtemel şu 11'le başlaması bekleniyor.
Hopf- Erdem, Yalçın, Alihan, Pinto- Faty, Djedje- Bifouma, İlhan, Mokhtar- El Kabir.
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