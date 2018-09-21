Nobre: Ümraniye maçı kolay değil...

Gençlerbirliği’nin tecrübeli golcüsü Mert Nobre, şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto 1.Lig'de oynadıkları 3 karşılaşmada ilk golü kaydederek Gençlerbirliği'ne büyük katkı sağlayan 37 yaşındaki Nobre, sezona çok iyi başladıklarını ancak istedikleri noktada tamamlamak için daha çok maç kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Nobre, “Sezonun sonuna daha çok maç var. Konuşmak için çok erken ama takım çok iyi gidiyor.” diye konuştu.

Ümraniyespor maçına ilişkin “Kolay değil.” değerlendirmesi yapan Nobre, şöyle devam etti:

“Bu maçı da kazanarak 6’da 6 yapabiliriz. Bizim takım kaliteli. O nedenle saha, zemin bizim için çok önemli. Bizim sahamız maalesef çok iyi değil. Geçen hafta Eskişehir’de oynadık. Eskişehir evet biraz uzak, otobüsle gidiliyor ama bizim için saha önemli, oyunumuzu etkiliyor. Ümraniyespor ile zor bir maç oynayacağız. Rakip iyi takım. Bizim şampiyonluk hedefimiz var, rakip önemli değil inşallah 6’da 6 yaparız.”