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AASKF'de şok istifalar...
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AASKF'DE ŞOK İSTİFALAR...

AASKF'de şok istifalar...

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda istifa depremi. 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 20.Olağan Genel Kurul’da göreve getirilen 9 Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti.

Bayram Yüksel, Abdullah Albunar, Ahmet Buran, Emrah Kaya, Fikri Özçelik, Halil Turhan, Mehmet Deveci, Ahmet Yılmaz, Recep Ali Er görevlerinden ayrılan isimler oldular.

Bu gelişme üzerine AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, Yönetim Kurulu ile bir toplantı yaptı. Toplantıda istifa eden üyelerin yerine yedek üyelerin göreve çağrılması kararı alındığı öğrenildi.Bugün yapılacak toplantıda görev bölümü yapılıp, göreve devam edilmesi bekleniyor.

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