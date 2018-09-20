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Bülent Atlas ve Orhan Sal canlı yayında Ankara sporunu değerlendiriyor...
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BÜLENT ATLAS VE ORHAN SAL CANLI YAYINDA ANKARA SPORUNU DEĞERLENDİRİYOR...

Ankara sporunu en yakın takip edenler değerlendiriyor...

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ile Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal saat 19:00'da canlı yayında Ankara sporunu masaya yatırıyor. Özel yayınımızı Facebook, Youtube, Periscope ve Twitter da @KLASSPOR ve @KlassporTV hesaplarından aynı anda izleyebilirsiniz...

Saat 19:00'da başlayacak yayında Ankara takımlarının değerlendirmesi yanında stat sorunu da derinlemesine konuşulacak.

Yayını sitemiz üzerinden de izleyebilirsiniz...

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