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Etimesgut Belediyespor'da yeni teknik direktör belli oldu...
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU...

Etimesgut Belediyespor'da yeni teknik direktör belli oldu...

Görevinden istifa eden Aykan Atik yerine tecrübeli teknik direktör Adnan Şentürk getirildi...

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 Lige 3 mağlubiyetle başlayan başkent ekibinde Aykan Atik'le yollar ayrıldı. Atik'in istifasıyla teknik adam arayışına başlayan kulüp yönetimi, tecrübeli teknik adam Adnan Şentürk'le anlaştı. 22 Eylül'de kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak Etimesgut Belediyespor', maça yeni teknik direktörü Adnan Şentürk'le çıkacak.

ADNAN ŞENTÜRK KİMDİR?

Etimesgut Belediyespor'un 60 yaşındaki yeni Teknik Direktörü Adnan Şentürk, geçmişte bir çok takımın başında çalıştı. Ankaragücü alt yapısı dahil olmak üzere Ankaragücü'nün 2003 ve 2005 yıllarında başına geçen Şentürk sırasıyla Elazığspor, Şekerspor, Türk Telekom, Batman Petrol takımlarında teknik adam olarak görev yaptı. Son olarak Ankara Demirspor'u çalıştıran Şentürk, şimdi Etimesgut Belediyespor'un başarısı için ter dökecek. 

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İsmail
19 Eylül 201811:39
inşallah başarısız olur...daha çok yazılacak şey varda tek söyleyeceğim bu
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