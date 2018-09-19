Etimesgut Belediyespor'da yeni teknik direktör belli oldu...

Lige 3 mağlubiyetle başlayan başkent ekibinde Aykan Atik'le yollar ayrıldı. Atik'in istifasıyla teknik adam arayışına başlayan kulüp yönetimi, tecrübeli teknik adam Adnan Şentürk'le anlaştı. 22 Eylül'de kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak Etimesgut Belediyespor', maça yeni teknik direktörü Adnan Şentürk'le çıkacak.

ADNAN ŞENTÜRK KİMDİR?

Etimesgut Belediyespor'un 60 yaşındaki yeni Teknik Direktörü Adnan Şentürk, geçmişte bir çok takımın başında çalıştı. Ankaragücü alt yapısı dahil olmak üzere Ankaragücü'nün 2003 ve 2005 yıllarında başına geçen Şentürk sırasıyla Elazığspor, Şekerspor, Türk Telekom, Batman Petrol takımlarında teknik adam olarak görev yaptı. Son olarak Ankara Demirspor'u çalıştıran Şentürk, şimdi Etimesgut Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.