Etimesgut Belediyespor'da beklenmedik ayrılık...

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan ancak oynanan karşılaşmalarda istenen sonuçları alamayan Etimesgut Belediyespor’da teknik direktör Aykan Atik, yönetime istifasını sundu.

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçmesi ile yükselişe geçen, ancak sezonun ilk yarısı kaybedilen puanlar nedeni ile Play-Off lara kalamayan Etimesgut Belediyespor, bu sezona Aykan Atik ile devam etme kararı almıştı.

Lig tecrübesine sahip bir kadro kuran Etimesgut Belediyespor’un sezonun ilk üç karşılaşmasında puan ile tanışamaması teknik direktör değişikliğini de beraber getirdi.

Takımın önünü açabilmek için istifasını başkan Hasan Kartal’a sunduğunu belirten Aykan Atik “İyi oynadığımız karşılaşmalarda dahi istediğimiz skoru alamadık. Etimesgut Belediyespor başkanı ile yönetimi ile çok özel bir kulüp. Çok kaliteli bir oyuncu gurubu ile çalıştım. İstediğimiz futbol yavaş yavaş oyuna yansısa da bunu skora dönüştüremedik. Kulübümün önünü açmak için başkan ve yönetimin böyle bir talebi olmamasına karşın istifamı sundum. Umarım bu kan değişimi ile birlikte Etimesgut Belediyespor, planlanan başarılarına ulaşır.

Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen Etimesgut Belediye Başkanımız Enver Demirel ve kulüp başkanımız Hasan Kartal başta olmak üzere tüm çalışanlara, oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

Beklenmeyen bu ayrılık sonrası Etimesgut Belediyespor’da yeni hoca arayışları başladığı öğrenildi.