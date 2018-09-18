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Erkan Sözeri yenen gole kızgın...
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ERKAN SÖZERİ YENEN GOLE KIZGIN...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-1 kazandıkları Elazığspor maçını değerlendirdi...

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"Çok güzel bir statta, futbol şehrinde maç oynadık. Bu bize mutluluk verdi" diyen Sözeri, "İnşallah Eskişehirspor ile kardeş takım olmanın temellerini atmanın bir başlangıcı olur diye düşünüyorum. Maçın zor olacağını biliyorduk. Rahmetullah umut vaat eden bir genç oyuncumuz. Rakibimiz ligin iyi isimlerinden kurulu tecrübeli bir takım.Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş. Bugün de çok iyi müdafaa yaptılar. Kapalı defansları açmak biraz zor olur. Golü bulduktan sonra işimizin rahat olacağını öngörüyorduk. Öyle de oldu. 3-0'dan sonra o golü yememeliydik. Çünkü yarın bir golün bile çok önemli olduğunu sezon sonunda göreceğiz. Oyuncuları kutluyorum ve buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Kayıpsız gidiyoruz ama oyun kalitemizi biraz daha yukarı çekmemiz lazım o da bir gerçek. Hala istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyun olarak tam memnun olmasam da hedefe kitlenen bir oyuncu grubumuz var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

Ankara'da oynamak isteriz

Mücadele Yenikent Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Eskişehir Stadı'nda oynandı. Bu konuya da değinen Sözeri, "Saha şartları el verirse Osmanlı Stadyumu'nun şartları el verirse tabi ki orada oynamak isteriz. Seyircimizin, taraftarımızın önünde oynamak isteriz. Ama el vermezse Eryaman Stadı bitene kadar burada oynayabiliriz. Bunu süreç belirleyecek" dedi.

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Mert
18 Eylül 201808:54
Erkan hocanın skora rağmen bazı eksiklikleri görmesi çok iyi. Çünkü Elazığspor azıcık yetenekli oyunculardan kurulu olsa ilk golü bulacaktı ve maç sora girecekti. Ümit Özat olsaydı şimdi "harikayız" falan derdi. Bu arada Yenikent'teki stadın adı Osmanlı Stadyumu değil Yenikent stadı hocam
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