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Alanyaspor 1 - Trabzonspor 0
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ALANYASPOR 1 - TRABZONSPOR 0

Alanyaspor 1 - Trabzonspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

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Alanyaspor 1 - Trabzonspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (77' Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Isaac Sackey, Papiss Cisse, Efecan Karaca (77' Junior Fernandes), Lucas Villafanez (87' Cenk Ahmet Alkılıç)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Jose Sosa, Ogenyi Onazi (81' Caleb Ekuban), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega, Olcay Şahan (46' Abdülkadir Ömür), Anthony Nwakaeme (64' Vahid Amiri)

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Özgür Yankaya

Gol: DK 4: Merih Demiral (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 65: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 68: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 89: Onur Kıvrak (Trabzonspor)

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