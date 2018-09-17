Alanyaspor 1 - Trabzonspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (77' Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Isaac Sackey, Papiss Cisse, Efecan Karaca (77' Junior Fernandes), Lucas Villafanez (87' Cenk Ahmet Alkılıç)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Jose Sosa, Ogenyi Onazi (81' Caleb Ekuban), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega, Olcay Şahan (46' Abdülkadir Ömür), Anthony Nwakaeme (64' Vahid Amiri)
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Özgür Yankaya
Gol: DK 4: Merih Demiral (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 65: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 68: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 89: Onur Kıvrak (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.