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Gençlerbirliği 3 - Elazığspor 1
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GENÇLERBİRLİĞİ 3 - ELAZIĞSPOR 1

Gençlerbirliği 3 - Elazığspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gençlerbirliği ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-1 kazandı.

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Gençlerbirliği 3 - Elazığspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gençlerbirliği ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-1 kazandı.

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (68' Bady), Jailton Paraiba, Rahmetullah Berişbek (46' Selçuk Şahin), Mert Nobre (81' Nadir Çiftçi)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Adem Alkaşi (72' Onur Alsu), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci (82' Eren Çinkılınç), Andreas Tatos, Kadir Taşoğlu (59' Moussa Bagayoko), Ahmet Aras

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay, Mustafa Aydın

Goller: DK 55: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 67: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 77: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), DK 88: Ahmet Aras (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 43: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 59: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)

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1
yok
17 Eylül 201822:15
genclerin fikstürü cok iyiydi moralle devam edebilirler ama gelecek 5 mac asil güclerini göstermeleri gereken maclar sakin rehavete kapilmayin keske bu ilk 5 haftakki maclari sonda oynasaydi bakalim görecez neler olacak
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