Gençlerbirliği 3 - Elazığspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gençlerbirliği ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (68' Bady), Jailton Paraiba, Rahmetullah Berişbek (46' Selçuk Şahin), Mert Nobre (81' Nadir Çiftçi)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Adem Alkaşi (72' Onur Alsu), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci (82' Eren Çinkılınç), Andreas Tatos, Kadir Taşoğlu (59' Moussa Bagayoko), Ahmet Aras
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay, Mustafa Aydın
Goller: DK 55: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 67: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 77: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), DK 88: Ahmet Aras (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 43: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 59: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)
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