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Tarihin en iyi Gençlerbirliği
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TARİHİN EN İYİ GENÇLERBİRLİĞİ

Tarihin en iyi Gençlerbirliği

5 maçta 15 puan toplayan Gençlerbirliği, Ersun Yanal'ın rekorunu kırdı...

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Bu sezon Spor Toto 1’nci ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak en yakın rakibine 2 puan fark atarak liderliğini koruyan Gençlerbirliği, aynı zamanda tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Ümit Özat yönetiminde geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü başlangıcını yaparak küme düşen Gençlerbirliği, bu sezon Erkan Sözeri yönetiminde 5 haftada aldığı 15 puan ile Ersun Yanal yönetimindeki 2002-2003 sezonunda alınan 13 puan rekorunu kırdı.

Gençlerbirliği, haftaya Ümraniyespor'u da yenebilirse yine Ersun Yanal döneminde başarılan 6 maçlık galibiyet serisini de egale etmiş olacak

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GB
17 Eylül 201822:27
Bülentciğim herhalde şaka bu... Hatayspor, Eskişehirspor, Altınordu ve Elazığspor ile oynadık. Ortada oynadığımız sadece Osmanlıspor maçı var. Bizim için lig 6. haftadan itibaren başlıyor. Böyle havaya girersek dersimizi çok yakında alırız.
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