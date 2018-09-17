Tarihin en iyi Gençlerbirliği

Bu sezon Spor Toto 1’nci ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak en yakın rakibine 2 puan fark atarak liderliğini koruyan Gençlerbirliği, aynı zamanda tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Ümit Özat yönetiminde geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü başlangıcını yaparak küme düşen Gençlerbirliği, bu sezon Erkan Sözeri yönetiminde 5 haftada aldığı 15 puan ile Ersun Yanal yönetimindeki 2002-2003 sezonunda alınan 13 puan rekorunu kırdı.

Gençlerbirliği, haftaya Ümraniyespor'u da yenebilirse yine Ersun Yanal döneminde başarılan 6 maçlık galibiyet serisini de egale etmiş olacak