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Gençlerbirliği - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GENÇLERBİRLİĞİ - ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gençlerbirliği ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Rahmetullah Berişbek, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay, Mustafa Aydın

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