Gençlerbirliği - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Rahmetullah Berişbek, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay, Mustafa Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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