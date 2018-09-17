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Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BALIKESİRSPOR BALTOK - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal, Murat Erdoğan

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