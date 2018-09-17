Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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