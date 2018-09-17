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Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALANYASPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Alanyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Özgür Yankaya

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