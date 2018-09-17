Gençlerbirliği, liderliğe puan farkıyla oturmak istiyor...

SPOR Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında oynadığı bütün maçları kazanarak ligde lider konumda bulunan Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yenikent Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle karşılaşma Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak. Gençlerbirliği ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Tetiş Yapı Elazığspor ise ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 1 puanla 17. sırada bulunuyor.
GENÇLER ÜSTÜN
Bu akşam oynanacak karşılaşma Gençlerbirliği ile Tetiş Yapı Eazığspor arasındaki 9. maç olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmada Gençlerbirliği'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Oynanan 8 karşılaşmada Gençlerbirliği 4 galibiyet alırken Tetiş Yapı Elazığspor ise 2 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi bu maçlarda 15 gol kaydederken, Tetiş Yapı Elazığspor 9 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı ise Gençlerbirliği 3-1 kazandı.
SESSEGNON CEZALI
Gençlerbirliği'nde takımın en önemli oyuncularından Sessegnon, Osmanlıspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeni ile bu karşılaşmada oynayamayacak...
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