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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Altınordu 0
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1 - ALTINORDU 0

Gazişehir Gaziantep FK 1 - Altınordu 0

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Altınordu 0

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan (59' Prince Segbefia), Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu (64' Yonathan Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş (59' Oğulcan Çağlayan), Igor Wanderson Da Silva, Rydell Poepon

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Berkay Görmez (46' Anıl Koç), Berkay Samancı, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (62' Kerim Alıcı), Muhammed Mert (80' Kemal Rüzgar), Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor, Alper Çetin

Gol: DK 90: Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 87: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 87: Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK)

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