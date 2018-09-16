Gazişehir Gaziantep FK 1 - Altınordu 0
Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan (59' Prince Segbefia), Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu (64' Yonathan Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş (59' Oğulcan Çağlayan), Igor Wanderson Da Silva, Rydell Poepon
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
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Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Berkay Görmez (46' Anıl Koç), Berkay Samancı, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (62' Kerim Alıcı), Muhammed Mert (80' Kemal Rüzgar), Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor, Alper Çetin
Gol: DK 90: Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 87: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 87: Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK)
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