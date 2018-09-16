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Atiker Konyaspor 0 - Fenerbahçe 1
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ATİKER KONYASPOR 0 - FENERBAHÇE 1

Atiker Konyaspor 0 - Fenerbahçe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

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Atiker Konyaspor 0 - Fenerbahçe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay, Mustapha Yatabare, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Marko Jevtovic (71' Paolo Hurtado), Deni Milosevic (76' Abdou Traore), Adis Jahovic (66' Moryke Fofana)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı (79' Mauricio Isla), Şener Özbayraklı, Andre Ayew, Aatif Chahechouhe (61' Elif Elmas), Mehmet Topal, Yassine Benzia (85' Michael Frey), Jailson, Islam Slimani

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Koray Gençerler

Gol: DK 67: Elif Elmas (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 30: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), DK 57: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 83: Harun Tekin (Fenerbahçe), DK 90: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)

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