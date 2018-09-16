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Denizlispor 4 - Eskişehirspor 1
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DENİZLİSPOR 4 - ESKİŞEHİRSPOR 1

Denizlispor 4 - Eskişehirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Denizlispor ile Eskişehirspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 4-1 kazandı.

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Denizlispor 4 - Eskişehirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Denizlispor ile Eskişehirspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 4-1 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Ismail Aissati, Burak Çalık (82' Tonia Tisdell), Recep Niyaz (64' Furkan Şeker), Deniz Vural, Ziya Alkurt, Seddar Karaman (46' Mehmet Akyüz)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (55' Cemali Sertel), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm (77' Kaan Gül), Talha Erdoğan (69' Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Caner Ak, Soner Maraş, Bersan Duran, Ferhan Kestanlıoğlu

Goller: DK 13: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 34: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 52: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 66: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor), DK 74: Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı Kart: DK 26: Recep Niyaz (Denizlispor)

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