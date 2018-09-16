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Çaykur Rizespor 1 - Bursaspor 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - BURSASPOR 1

Çaykur Rizespor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Matic Fink, Jakub Brabec, Jaroslaw Jach, Fernando Boldrin (83' Mustafa Saymak), Robin Yalçın (59' Süleyman Koç), Marwane Saadane, Aminu Umar, Braian Samudio (89' Oleksandr Gladky), Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Henri Saivet (55' Stephane Badji), Yusuf Erdoğan (66' Tunay Torun), Aytaç Kara, Furkan Soyalp (80' Bogdan Stancu), Allano Lima, Diafra Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 16: Diafra Sakho (Bursaspor), DK 58: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 28: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 77: Stephane Badji (Bursaspor)

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