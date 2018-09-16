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Çaykur Rizespor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör:

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Yusuf Erdoğan, Iasmın Latovlevıcı, Furkan Soyalp, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil, Abdulkadir Bitigen

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