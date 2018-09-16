Çaykur Rizespor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör:
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Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Yusuf Erdoğan, Iasmın Latovlevıcı, Furkan Soyalp, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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