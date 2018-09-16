Gazişehir Gaziantep FK - Altınordu maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Rydellromano Poepon, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
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Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Sefa Yılmaz, Berkay Görmez, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor, Alper Çetin
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