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Gazişehir Gaziantep FK - Altınordu maç kadroları belli oldu...
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gazişehir Gaziantep FK - Altınordu maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Altınordu maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Rydellromano Poepon, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Sefa Yılmaz, Berkay Görmez, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor, Alper Çetin

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