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İşte Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Koray Gençerler

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