İşte Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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