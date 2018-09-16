Denizlispor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Denizlispor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Asil Kaan Güler, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Soner Maraş, Bersan Duran, Ferhan Kestanlıoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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