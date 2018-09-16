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Demir Grup Sivasspor 2 - BB Erzurumspor 2
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 2

Demir Grup Sivasspor 2 - BB Erzurumspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BB Erzurumspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor 2 - BB Erzurumspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BB Erzurumspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjani, David Braz, Douglas, Uğur Çiftçi (66' Gabriel Torje), Robinho, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Sergiy Rybalka (83' Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç, Arouna Kone (76' Muhammet Demir)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Emrah Başsan, Siphiwe Tshabalala (43' İbrahim Akdağ), Gilles Sunu (66' Erhan Çelenk), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Lennart Thy (73' Ridge Munsy)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Hakan Ceylan

Goller: DK 5: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 36: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 55: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 79: İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 90: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)

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