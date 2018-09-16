M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında M.Başakşehir ile Antalyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-0 kazandı.
M.Başakşehir: Mert Günok, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Eljero Elia (61' Soner Aydoğdu), Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir (85' Rijad Bajic), Edin Visca, İrfan Can Kahveci (77' Milos Jojic), Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik (77' Danilo Campos), Harun Alpsoy (46' Abdelaziz Barrada), Mevlüt Erdinç, Jean-armel Drole (46' Maicon Marques)
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 7: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 46: Stefano Napoleoni (M.Başakşehir), DK 72: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 88: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 29: Harun Alpsoy (Antalyaspor), DK 70: Abdelaziz Barrada (Antalyaspor)
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