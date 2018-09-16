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M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0
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M.BAŞAKŞEHİR 4 - ANTALYASPOR 0

M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında M.Başakşehir ile Antalyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-0 kazandı.

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M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında M.Başakşehir ile Antalyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-0 kazandı.

M.Başakşehir: Mert Günok, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Eljero Elia (61' Soner Aydoğdu), Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir (85' Rijad Bajic), Edin Visca, İrfan Can Kahveci (77' Milos Jojic), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik (77' Danilo Campos), Harun Alpsoy (46' Abdelaziz Barrada), Mevlüt Erdinç, Jean-armel Drole (46' Maicon Marques)

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 7: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 46: Stefano Napoleoni (M.Başakşehir), DK 72: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 88: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 29: Harun Alpsoy (Antalyaspor), DK 70: Abdelaziz Barrada (Antalyaspor)

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