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K Karabükspor 0 - Osmanlıspor 4
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K KARABÜKSPOR 0 - OSMANLISPOR 4

K Karabükspor 0 - Osmanlıspor 4

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 4-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Osmanlıspor 4

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 4-0 kazandı.

K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt (67' Arif Bostancı), Ahmet Karadayı, Cihan Aydın (90' Doğukan Sabih Toksöz), Berk Kervankıran (76' Toykan Topuz), Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı (82' Magaye Gueye), Ousmane N'diaye, Burhan Eşer (66' Numan Çürüksu), Tugay Kaçar, Mertan Caner Öztürk, Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Beykan Şimşek (74' Furkan Özçal)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 54: Beykan Şimşek (Osmanlıspor), DK 57: Eric Ayuk Mbu (Osmanlıspor), DK 80: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), DK 90: Magaye Gueye (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Ahmet Karadayı (K Karabükspor), DK 53: Ferhat Yılmaz (K Karabükspor)

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