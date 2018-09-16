K Karabükspor 0 - Osmanlıspor 4
Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 4-0 kazandı.
K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt (67' Arif Bostancı), Ahmet Karadayı, Cihan Aydın (90' Doğukan Sabih Toksöz), Berk Kervankıran (76' Toykan Topuz), Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı (82' Magaye Gueye), Ousmane N'diaye, Burhan Eşer (66' Numan Çürüksu), Tugay Kaçar, Mertan Caner Öztürk, Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Beykan Şimşek (74' Furkan Özçal)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç, Serdar Akkoçoğlu
Goller: DK 54: Beykan Şimşek (Osmanlıspor), DK 57: Eric Ayuk Mbu (Osmanlıspor), DK 80: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), DK 90: Magaye Gueye (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Ahmet Karadayı (K Karabükspor), DK 53: Ferhat Yılmaz (K Karabükspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.