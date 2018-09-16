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Boluspor 0 - Altay 0
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BOLUSPOR 0 - ALTAY 0

Boluspor 0 - Altay 0

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Boluspor ile Altay Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Boluspor 0 - Altay 0

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Boluspor ile Altay Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze (79' Franck Etoundi), İshak Çakmak, Umut Gündoğan (46' Bilal Sebaihi), Mustafa Durak (64' Melih Okutan), Guido Kocer, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Pedro Eugenio, Ferhat Çulcuoğlu (63' Tevfik Altındağ), Yasin Palaz, Metin Yüksel, Adnan Aganovic (32' Ivan Ivanov), Marco Paixao (83' Atakan Rıdvan Çankaya), Leandro Kappel

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok, Ramazan Keleş

Sarı Kartlar: DK 14: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 15: Gençer Cansev (Altay), DK 35: İshak Çakmak (Boluspor), DK 62: Yasin Palaz (Altay)

Kırmızı Kart: DK 28: Gençer Cansev (Altay)

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