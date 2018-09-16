Boluspor 0 - Altay 0
Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Boluspor ile Altay Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze (79' Franck Etoundi), İshak Çakmak, Umut Gündoğan (46' Bilal Sebaihi), Mustafa Durak (64' Melih Okutan), Guido Kocer, Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Pedro Eugenio, Ferhat Çulcuoğlu (63' Tevfik Altındağ), Yasin Palaz, Metin Yüksel, Adnan Aganovic (32' Ivan Ivanov), Marco Paixao (83' Atakan Rıdvan Çankaya), Leandro Kappel
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok, Ramazan Keleş
Sarı Kartlar: DK 14: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 15: Gençer Cansev (Altay), DK 35: İshak Çakmak (Boluspor), DK 62: Yasin Palaz (Altay)
Kırmızı Kart: DK 28: Gençer Cansev (Altay)
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