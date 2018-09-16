İşte M.Başakşehir - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak M.Başakşehir - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uğur Uçar, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Boza Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Mevlüt Erdinç, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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