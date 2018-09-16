﻿
İşte M.Başakşehir - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE M.BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte M.Başakşehir - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında M.Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

211 Okunma

İşte M.Başakşehir - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak M.Başakşehir - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uğur Uçar, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Boza Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Mevlüt Erdinç, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Tugay Kaan Numanoğlu

﻿

M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
En fazla yabancıyı Ankaragücü aldı...
Süper Ligde az harcayanlar daha başarılı...
Antalyaspor 2 - Çaykur Rizespor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿