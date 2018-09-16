İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak K Karabükspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Sinan Kurt, , Burhan Eşer, Beykan Şimşek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Mertan Caner Öztürk, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç, Serdar Akkoçoğlu
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