﻿
İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE K KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

364 Okunma

İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak K Karabükspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Sinan Kurt, , Burhan Eşer, Beykan Şimşek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Mertan Caner Öztürk, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç, Serdar Akkoçoğlu

﻿

K Karabükspor 0 - Osmanlıspor 4
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri
"Bu takımlar nerede oynayacak?"
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu
Osmanlıspor çalışmalara başladı...
8
Gençlerbirliği Eskişehir'e mi gidiyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿