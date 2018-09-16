﻿
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEMİR GRUP SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

259 Okunma

Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

BB Erzurumspor: Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Hakan Ceylan

﻿

Demir Grup Sivasspor 2 - BB Erzurumspor 2
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
En fazla yabancıyı Ankaragücü aldı...
Süper Ligde az harcayanlar daha başarılı...
BB Erzurumspor 0 - M.Başakşehir 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿