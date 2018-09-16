Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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