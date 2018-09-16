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Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - ALTAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Boluspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Boluspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Mamadou Dıarra, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok, Ramazan Keleş

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