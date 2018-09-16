Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Boluspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Mamadou Dıarra, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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