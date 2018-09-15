Adana Demirspor 3 - Hatayspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 kazandı.
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Jakub Kosecki, Hamidou Traore, Pote (69' Batuhan Karadeniz), Herve Kage (81' Erdal Öztürk), Orkan Çınar (62' Berk Yıldız)
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren (46' Sergen Öztürk), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın, Dmytro Korkishko (68' Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (46' Tom Silva)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen, Burak Şeker
Goller: DK 41: Pote (Adana Demirspor), DK 84: (Adana Demirspor), DK 90: (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Orkan Çınar (Adana Demirspor), DK 44: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 59: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 86: Kubilay Sönmez (Hatayspor), DK 88: Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.