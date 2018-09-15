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Adana Demirspor 3 - Hatayspor 0
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ADANA DEMİRSPOR 3 - HATAYSPOR 0

Adana Demirspor 3 - Hatayspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 kazandı.

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Adana Demirspor 3 - Hatayspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 kazandı.

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Jakub Kosecki, Hamidou Traore, Pote (69' Batuhan Karadeniz), Herve Kage (81' Erdal Öztürk), Orkan Çınar (62' Berk Yıldız)

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren (46' Sergen Öztürk), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın, Dmytro Korkishko (68' Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (46' Tom Silva)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen, Burak Şeker

Goller: DK 41: Pote (Adana Demirspor), DK 84: (Adana Demirspor), DK 90: (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 38: Orkan Çınar (Adana Demirspor), DK 44: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 59: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 86: Kubilay Sönmez (Hatayspor), DK 88: Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

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