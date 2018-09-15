Beşiktaş 2 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile Evkur Y.Malatyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma (73' Tolgay Arslan), Jeremain Lens (46' Ryan Babel), Gary Medel, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo (90' Adriano Correia)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Erkan Kaş, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald (79' Ahmed Ildiz), Adem Büyük (66' Michael Pereira), Murat Yıldırım (90' Mustafa Eskihellaç), Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek
Goller: DK 52: Pepe (Beşiktaş), DK 81: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 89: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 37: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 57: Gary Medel (Beşiktaş), DK 61: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 83: Caner Erkin (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: DK 75: Gary Medel (Beşiktaş)
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