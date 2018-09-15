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Göztepe 2 - Kayserispor 0
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GÖZTEPE 2 - KAYSERİSPOR 0

Göztepe 2 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Göztepe ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.

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Göztepe 2 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Göztepe ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore, Yasin Öztekin (89' Yalçın Kayan), Celso Borges, Andre Castro, Alpaslan Öztürk (65' Tayfur Bingöl), Halil Akbunar, Cameron Jerome (79' Sokol Cikalleshi)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (46' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Rajko Rotman, Deniz Türüç (69' Asamoah Gyan), Bilal Başacıkoğlu (78' Silvestre Varela), Bernard Mensah, Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek, Erkan Özdamar

Goller: DK 18: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 20: Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 45: Alpaslan Öztürk (Göztepe), DK 86: Bernard Mensah (Kayserispor), DK 89: Rajko Rotman (Kayserispor)

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