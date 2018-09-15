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Ali Koç'un stadı bize vermesine rağmen!
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ALİ KOÇ'UN STADI BİZE VERMESİNE RAĞMEN!

Ali Koç'un stadı bize vermesine rağmen!

Kendi evindeki maçını Afyon deplasmanında oynamak zorunda kalan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, stat konusunda önemli açıklamalar yaptı.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada Ali Koç'un Ülker Stadyumunu kendilerini verdiğini ancak geç kalındığı için maçı Afyon'da oynadıklarını söyledi.

İsmail Kartal  “Sezon başından beri bir çok zorlukla mücadele ediyoruz. Bu zorlukları aşmak için hep birlikte bir çaba içindeyiz. Biz sezon başında hazırlık maçı yapamadık, Spor Yazarları kupasını oynayamadık. Son dakika Osmanlı Stadı tahsis edildi ancak zeminin uygun olmadığı söylendi. Başka kulüplerle yapılan görüşmelerde zeminlerinin hazır olmadığı için bize statlarını veremeyeceklerini söylediler. Ali Koç'u ben aradım. Bize stadını açtı ancak perşembe günü akşam olduğu için yetişmedi.Fenerbahçe kulübüne ve kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

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