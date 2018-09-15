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Göztepe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Göztepe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Göztepe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Deniz Türüç, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek, Erkan Özdamar

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