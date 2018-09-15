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Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - EVKUR Y.MALATYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Jeremaın Marcıano Lens, , Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, , , Ertaç Özbir, Issam Chebake, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek

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