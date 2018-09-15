Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Jeremaın Marcıano Lens, , Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, , , Ertaç Özbir, Issam Chebake, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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