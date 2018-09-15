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Adana Demirspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Adana Demirspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Dmytro Korkıshko, Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen, Burak Şeker

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