Adana Demirspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Adana Demirspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Dmytro Korkıshko, Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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