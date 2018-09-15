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İstanbulspor 1 - Adanaspor 1
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İSTANBULSPOR 1 - ADANASPOR 1

İstanbulspor 1 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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İstanbulspor 1 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

İstanbulspor: Umut Kaya, Halil Yılmaz, Wellington Nascimento, Muammer Sarıkaya (46' Muhsin Yıldırım), Muhammed Ali Kurt, Murat Duruer (58' Muhammed Demirci), İbrahim Yılmaz, Ali Dere (72' Barış Örücü), Aldin Cajic, Eslem Öztürk, Slavko Perovic

Teknik Direktör:

Adanaspor: Goran Karacic, Onur Akbay, Digao, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir, Claudiu Bumba (69' Gökhan Sazdağı), Doğanay Kılıç (85' Renan Foguinho), Hakan Barış, Eren Keleş, Famoussa Kone (77' Andaç Güleryüz)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ali Can Alp, Yiğit Arslan

Goller: DK 27: Onur Akbay (Adanaspor), DK 88: Barış Örücü (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Halil Yılmaz (İstanbulspor), DK 14: Renan Diniz (Adanaspor), DK 35: Murat Duruer (İstanbulspor), DK 46: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 90: Hakan Barış (Adanaspor)

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