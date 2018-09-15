MKE Ankaragücü 1 - Akhisar Bel. 0

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Şakir

15 Eylül 201822:05

El Kabir'in düşürülmesi kırmızı karttı. Eyyamcı hakem sarı ile geçiştirdi. VAR hakemi de kötüydü. El Kabir in pozisyonunda hakemi uyarmadı. Daha sonra bizden adam atılması için uyardı. Orta hakem g..ü yemediği için o pozisyonu da sarı ile geçti. Ankaragücü hakemi de yenecek, bu ligde kalıcı olmak istiyorsa.