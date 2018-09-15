﻿
MKE Ankaragücü 1 - Akhisar Bel. 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - AKHİSAR BEL. 0

MKE Ankaragücü 1 - Akhisar Bel. 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

879 Okunma

MKE Ankaragücü 1 - Akhisar Bel. 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Tiago Pinto, Erdem Özgenç, Thomas Heurtaux (67' Yalçın Ayhan), Alihan Kubalas, Ricardo Faty, İlhan Parlak, Youness Mokhtar (52' Anton Putsila), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir (85' Sedat Ağçay)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Dany Nounkeu, Kadir Keleş (46' Elvis Manu), Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic (60' Onur Ayık), Abdoul Sissoko, Helder Barbosa (46' Josue), Bilal Kısa, Güray Vural, Eray Ataseven, Adrien Regattin

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Sarperbarış Saka

Gol: DK 12: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 39: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.), DK 40: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 82: Josue (Akhisar Bel.), DK 88: Onur Ayık (Akhisar Bel.), DK 90: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)

﻿

Ali Koç'un stadı bize vermesine rağmen!
2
MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri
"Bu takımlar nerede oynayacak?"
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
9
Ankaragücü'nün Akhisar maçını nerede oynayacağı belli oldu!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
Şakir
15 Eylül 201822:05
El Kabir'in düşürülmesi kırmızı karttı. Eyyamcı hakem sarı ile geçiştirdi. VAR hakemi de kötüydü. El Kabir in pozisyonunda hakemi uyarmadı. Daha sonra bizden adam atılması için uyardı. Orta hakem g..ü yemediği için o pozisyonu da sarı ile geçti. Ankaragücü hakemi de yenecek, bu ligde kalıcı olmak istiyorsa.
3
1957 li
15 Eylül 201821:22
SANTROFORSUZ OLMUYOR BU MAÇ BERABEREDE BİTERDİ BİZ 3-0 DA ALIRDIK AMA GÜNÜ KURDARDIK.ORTASAHADA YENİ GELEN BRİCE İYİ KUMAŞ.TOMAS İYİ STOBER .İLHAN BU TAKIMDA 11 de BAŞLAMAZ.ALİHAN SAATLİ BOMBA.DEVREYE KADAR SANTROFORSUZ OYNAMAYA ALIŞACAĞIZ.ARA TRANSFERDE İYİ BİR SANTROFOR ALIRSAK BU TAKIM LİGİ İLK 10 BİTİRİR
2
Usta
15 Eylül 201820:39
Ankaragucu istedigimiz noktaya yavas yavas geliyor bugun izledigim takim defansif anlamda sekillenmeye baslamis altarnatif oyuncu bollugumuz var ota saha daha ureten olsa forvet oyuncularini daha cok pozisyona sokar gollu galibiyetler almak hayal degil ama takim su anda tam oturmus degil bu sureci puanlarla atlatirsak onumuz acili lign flas takimi oluruz .
1
Abdulkadir ç.
15 Eylül 201819:08
Maçlarımiza ahlaklı hakem versinler.kabirin pozisyon net kırmızı
﻿