MKE Ankaragücü 1 - Akhisar Bel. 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Tiago Pinto, Erdem Özgenç, Thomas Heurtaux (67' Yalçın Ayhan), Alihan Kubalas, Ricardo Faty, İlhan Parlak, Youness Mokhtar (52' Anton Putsila), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir (85' Sedat Ağçay)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Dany Nounkeu, Kadir Keleş (46' Elvis Manu), Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic (60' Onur Ayık), Abdoul Sissoko, Helder Barbosa (46' Josue), Bilal Kısa, Güray Vural, Eray Ataseven, Adrien Regattin
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Sarperbarış Saka
Gol: DK 12: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 39: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.), DK 40: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 82: Josue (Akhisar Bel.), DK 88: Onur Ayık (Akhisar Bel.), DK 90: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)
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