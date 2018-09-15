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İstanbulspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İSTANBULSPOR - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak İstanbulspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Murat Duruer, Halil Yılmaz, Slavko Perovıc, Muhammed Ali Kurt, Umut Kaya

Teknik Direktör:

Adanaspor: Hakan Barış, Goran Karacıc, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, , Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Doğanay Kılıç, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ali Can Alp, Yiğit Arslan

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