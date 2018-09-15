İstanbulspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak İstanbulspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 5. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Murat Duruer, Halil Yılmaz, Slavko Perovıc, Muhammed Ali Kurt, Umut Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Hakan Barış, Goran Karacıc, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, , Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Doğanay Kılıç, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ali Can Alp, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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