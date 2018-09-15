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MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Bilal Kısa, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Sarperbarış Saka

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2
Ayni film
15 Eylül 201818:31
Bu yaziyi macin 60. Dk da 1-0 ondeyken yaziyorum. Yine inadina ilhanla basladik. Macin basinda gol de bulduk. Ama uzerine yatmaktan baska hicbirsey yapmiyoruz. İlla golu yiyecegiz. Rakip td 3 oyuncuyu degistirpvoyin ustunlugunu tamamiyla ele gecirdi. Biz de mudahale diye moktari cikariyoruz hic oynamayan putsilayi aliyoruz. Ha simdi atarsin kontradan ikinciyi anlarim onu yapmaya niywtin de yok. Yazik
1
Ayni film
15 Eylül 201818:31
Bu yaziyi macin 60. Dk da 1-0 ondeyken yaziyorum. Yine inadina ilhanla basladik. Macin basinda gol de bulduk. Ama uzerine yatmaktan baska hicbirsey yapmiyoruz. İlla golu yiyecegiz. Rakip td 3 oyuncuyu degistirpvoyin ustunlugunu tamamiyla ele gecirdi. Biz de mudahale diye moktari cikariyoruz hic oynamayan putsilayi aliyoruz. Ha simdi atarsin kontradan ikinciyi anlarim onu yapmaya niywtin de yok. Yazik
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