MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Bilal Kısa, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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