MKE Ankaragücü - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

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Ayni film

15 Eylül 201818:31

Bu yaziyi macin 60. Dk da 1-0 ondeyken yaziyorum. Yine inadina ilhanla basladik. Macin basinda gol de bulduk. Ama uzerine yatmaktan baska hicbirsey yapmiyoruz. İlla golu yiyecegiz. Rakip td 3 oyuncuyu degistirpvoyin ustunlugunu tamamiyla ele gecirdi. Biz de mudahale diye moktari cikariyoruz hic oynamayan putsilayi aliyoruz. Ha simdi atarsin kontradan ikinciyi anlarim onu yapmaya niywtin de yok. Yazik